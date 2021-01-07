В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба

Обновленное изображение государственного герба

Устаревшее изображение государственного герба

Само изображение герба осталось тем же, но изменились детали. Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видна та часть Европы, в которой расположена Беларусь.Изображение государственного герба, не соответствующее обновленным эталонам и используемое до вступления закона в силу, может быть использовано до его замены. Она будет осуществляться по мере использования изображения или прихода его в негодность.Кроме того, закон дополняет перечень случаев, когда можно применять государственный флаг. Его изображение может быть использовано в товарном знаке, знаке обслуживания в соответствии с законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания.