В нашей стране утверждено обновленное изображение государственного герба. Соответствующий закон № 83−3 от 4 января об изменении закона «О государственный символах Республики Беларусь» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Обновленное изображение государственного герба
Само изображение герба осталось тем же, но изменились детали. Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видна та часть Европы, в которой расположена Беларусь.
Устаревшее изображение государственного герба
Изображение государственного герба, не соответствующее обновленным эталонам и используемое до вступления закона в силу, может быть использовано до его замены. Она будет осуществляться по мере использования изображения или прихода его в негодность.
Кроме того, закон дополняет перечень случаев, когда можно применять государственный флаг. Его изображение может быть использовано в товарном знаке, знаке обслуживания в соответствии с законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания.
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В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба
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