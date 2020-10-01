В Беларуси установлены нормативы стоимости 1 кв. м жилья в многоквартирных домах

Нормативы ранжируются в зависимости от этажности и материала стен дома. Предельная стоимость квадратного метра в крупнопанельных домах будет составлять от BYN 1134 (для 10–15-этажного здания) до BYN 1425 (для 1–3-этажного). В домах на 4–5 этажей квадратный метр будет стоить BYN 1306, а в зданиях на 6–9 этажей – BYN 1152. Если в крупнопанельном доме 16 и более этажей, норматив стоимости 1 кв. м составит BYN 1324.Что касается зданий из кирпича или газосиликатных блоков, 1 кв. м в них будет стоить от BYN 1266 в 10–15-этажных домах до BYN 1538 в 1–3-этажных. В 4–5-этажных домах норматив составит BYN 1379, в 6–9-этажных – BYN 1284.Для домов с каркасными системами (монолитными, сборно-монолитными и др.) в качестве стен установлена такая предельная стоимость 1 кв. м: в домах на 4–5 этажей – BYN 1315, на 6–9 этажей – BYN 1348, на 10–15 этажей – BYN 1484, на 16 этажей и более – BYN 1520.При этом нормативы для домов до пяти этажей включительно установлены без учета затрат на устройство лифтов. При условии оборудования лифтами к предельным нормативам применяется коэффициент 1,07.Данные нормы установлены на 1 января 2020 года. Документ вступает в силу после его официального опубликования – то есть с 1 октября.