В Беларуси установлены квоты на производство алкоголя в 2022 году

Согласно документу, водки и ликеро-водочных изделий будет произведено 11 млн дал (на текущий год было 10,950 млн дал). Большая часть квот (6,712 млн дал) пришлась на концерн "Белгоспищепром".Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,030 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,4 млн дал.Вин фруктово-ягодных натуральных будет произведено 4,985 млн дал (квота на нынешний год составляет 4,657 млн дал).Годовая квота на шампанское и иные игристые вина составит 2,1 млн дал, ром – 30 тыс. дал, коньяк – 724 тыс. дал. Квота на текилу – 11 тыс. дал, на кальвадос – 15 тыс. дал.Квота на непищевой этиловый спирт – 1 млн дал. Она целиком выделена Национальной академии наук. Антисептических лекарственных средств планируется произвести 260 тыс. дал, ветеринарных – 5 тыс. дал, дезинфицирующих средств – 343,5 тыс. дал.