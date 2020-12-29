В Беларуси установлены квоты на производство алкоголя в 2021 году

Квоты на производство в 2021 году алкогольной продукции определены постановлением Совета Министров от 26 декабря 2020 года № 764. Соответствующий документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
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Согласно постановлению, водки и ликеро-водочных изделий будет произведено 10,950 млн дал (на 2020 год было 10,706 млн дал). Большую часть квот (6,664 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром".
Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,045 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья – 8,484 млн дал.
Вин фруктово-ягодных натуральных планируют произвести 4,657 млн дал (квота на 2020-й – 4,691 млн дал).
Годовая квота на шампанское и другие игристые вина составит 1,9 млн дал, ром – 31,5 тыс. дал, коньяк – 629 тыс. дал. Квота на текилу – 14,5 тыс. дал, на кальвадос – 16 тыс. дал.
Квота на непищевой этиловый спирт – 1 млн дал. Она полностью выделена Национальной академии наук. Производство антисептических лекарственных средств составит 260 тыс. дал, ветеринарных – 1 тыс. дал, дезинфицирующих средств – 546,5 тыс. дал.
Фото: pixabay.com
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