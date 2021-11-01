В Беларуси установлена расчетная норма рабочего времени на 2022 год

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 г. № 70 установлена расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели будущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Расчетная норма рабочего времени на 2022 год при полной норме его продолжительности составит: 2037 часов для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье; 2038 часов – для шестидневной, с выходным в воскресенье.
– Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана: для пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 часов; а также для шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 часа соответственно, – говорится в сообщении.