В Беларуси установлена расчетная норма рабочего времени на 2022 год

Расчетная норма рабочего времени на 2022 год при полной норме его продолжительности составит: 2037 часов для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье; 2038 часов – для шестидневной, с выходным в воскресенье.– говорится в сообщении.