В Беларуси установили правила поведения в самоизоляции для прибывших из-за границы

Министерство здравоохранения Беларуси определило правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из-за границы. Они закреплены в постановлении Минздрава № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», сообщает Национальный правовой интернет-портал.





Такие лица должны находиться на 14-дневном карантине. Согласно правилам, они не должны покидать места пребывания, в том числе ходить на работу (учебу), в магазины и т. д.., за исключением случаев крайней необходимости.

Для покупок находящиеся в карантине должны использовать интернет-магазины и исключать непосредственный контакт с курьерами. Им предписано выполнять ряд гигиенических мероприятий (тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук, использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет и другое).





В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры выше 37, появление кашля, одышки) необходимо обратиться в скорую помощь, сообщив о своем пребывании в странах, где зафиксированы случаи инфицирования новым коронавирусом, а также о своем нахождении в самоизоляции).

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