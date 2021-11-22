В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя

Документ принят в целях дальнейшего и комплексного совершенствования деятельности по защите конституционного строя. В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах.Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, в котором определены ее задачи, функции, состав и отдельные вопросы функционирования.