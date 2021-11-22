SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя

В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 450 "О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

Фото: БЕЛТА

Документ принят в целях дальнейшего и комплексного совершенствования деятельности по защите конституционного строя. В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах.

Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, в котором определены ее задачи, функции, состав и отдельные вопросы функционирования.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы