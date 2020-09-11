В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 аттестованных специалистов

, – отметил. Он подчеркнул, что МНС готово и впредь оказывать необходимую поддержку для развития института налогового консультирования, а также активно взаимодействовать с налоговыми консультантами для дальнейшего совершенствования налогового законодательства.Владимир Муквич заметил, что налоговые консультанты помогают находить те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках. Фактически министерство создало для этих целей масштабную дискуссионную площадку, на которую приглашены представители профильных общественных объединений – ведущие эксперты в сфере налогообложения.