В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 специалистов, сдавших квалификационный экзамен и получивших таким образом доступ на профессиональный рынок. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам, где был вручен квалификационный аттестат 500-му налоговому консультанту.
"С момента, когда в Беларуси появился институт налогового консультирования, прошло неполных два с половиной года. И за это время пройден большой путь. К настоящему моменту урегулированы все ключевые для работы налоговых консультантов вопросы, сейчас происходит дошлифовка, усовершенствование отдельных моментов в их деятельности", – отметил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Он подчеркнул, что МНС готово и впредь оказывать необходимую поддержку для развития института налогового консультирования, а также активно взаимодействовать с налоговыми консультантами для дальнейшего совершенствования налогового законодательства.
Владимир Муквич заметил, что налоговые консультанты помогают находить те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках. Фактически министерство создало для этих целей масштабную дискуссионную площадку, на которую приглашены представители профильных общественных объединений – ведущие эксперты в сфере налогообложения.
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В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 аттестованных специалистов
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Фото: Александр СТАДУБ