В Беларуси упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров

В Беларуси с 9 июля упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров. Это связано с вступлением в силу новой редакции Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Указа от 8 июля 2021 года № 265, сообщается на сайте Нацбанка.
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Указом № 265 внесены изменения в ряд документов, в том числе в Указ от 27 марта 2008 года № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций". В частности, из Указа № 178 исключены положения, устанавливающие предельные сроки завершения внешнеторговых операций. Также исключены нормы о продлении сроков на основании разрешений Национального банка. Согласно предусмотренной новой редакцией закона концепции, сроки исполнения обязательств устанавливаются на договорной основе (по соглашению сторон) с учетом экономической целесообразности.
Кроме того, новая редакция Указа № 178 не содержит ограничений в отношении способов завершения внешнеторговых операций и порядка расчетов по внешнеторговым договорам. При этом согласно закону для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов с 9 июля предусмотрена обязанность зачислять белорусские рубли и иностранную валюту на свои счета, открытые в банках Беларуси (репатриация), по валютным договорам, предусматривающим экспорт. При импорте – белорусские рубли и иностранную валюту в случае возврата денежных средств при неисполнении или неполном исполнении нерезидентом своих обязательств. Помимо этого законом установлены случаи, в которых разрешается увеличить срок репатриации, а также определена дата, с которой прекращается обязанность резидента по репатриации в каждом конкретном случае. Также с принятием Указа № 265 отменена обязанность резидентов регистрировать внешнеторговые договоры в банках.
Указом № 265 также установлено: действие положений Указа № 178, связанных с обязанностью резидентов обеспечить завершение внешнеторговых операций в сроки, установленные в соответствии с действующим до 9 июля законодательством, не распространяется на внешнеторговые операции, сроки завершения которых истекают с 21 июня по 8 июля 2021 года. Таким образом, по внешнеторговым операциям, сроки завершения которых истекают в этот период, резидентам не требуется разрешение Национального банка на продление.
"Начиная с 9 июля не требуется обращаться в Нацбанк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций. Также с этой даты не применяются в работе выданные Нацбанком разрешения на продление сроков их завершения. Сроки репатриации по договорам, предусматривающим экспорт (импорт), в том числе по которым сроки завершения были продлены разрешениями Национального банка, определяются резидентами исходя из условий этих договоров в соответствии с требованиями нормативных правовых актов", – резюмировали в Нацбанке.
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