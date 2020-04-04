В Беларуси упрощается государственная регистрация лекарств

Согласно документу, осуществлению госрегистрации лекарственных средств в упрощенном порядке предшествует комплекс предварительных технических работ, связанных с проведением экспертизы документов, осуществляемый РУП ”Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении“.Предприятием обеспечиваются ведение делопроизводства и хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств в упрощенном порядке.Общая сумма расходов заявителя на государственную регистрацию лекарственных средств в упрощенном порядке не может превышать 120 базовых величин без учета налога на добавленную стоимость.Комплекс предварительных работ осуществляется на основании договора между предприятием и заявителем в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его заключения.Настоящим постановлением также утверждено Положение о порядке проведения инспектирования на соответствие Правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза и выдачи заключения по его результатам.Постановление принято во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 года № 499 "Об обращении лекарственных средств".