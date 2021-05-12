В Беларуси улучшилась эпидситуация по заболеваемости населения парентеральными вирусными гепатитами

– проинформировали в РЦГЭиОЗ.Отмечается снижение заболеваемости ПВГ за счет хронических форм: заболеваемость хроническим гепатитом В снизилась на 56 процентов, хроническим гепатитом С – на 45 процентов. Показатели заболеваемости острым гепатитом С и острым гепатитом В соответствуют аналогичному периоду 2020 года. В целом на протяжении последних 5 лет показатели заболеваемости острыми формами вирусного гепатита не превышают 1 случай на 100 тысяч населения.В структуре заболеваемости доля мужского населения составила 59 процентов, женского – 41 процент. Показатель заболеваемости мужского населения составил 7,8 случая на 100 тысяч мужского населения и превышает в 1,7 раза аналогичный показатель среди женского населения.– констатировали в РЦГЭиОЗ.В числе установленных путей инфицирования парентеральными вирусными гепатитами за 1-й квартал текущего года превалирует половой путь, составивший 38 процентов случаев.Источником инфекции парентерального вирусного гепатита является человек, больной острым, хроническим гепатитом или носитель вируса, у которого клинические проявления заболевания отсутствуют. Заражение происходит естественными и искусственными путями. Естественные пути реализуются при половом контакте, от матери к ребенку (внутриутробно через плаценту или во время родов при прохождении через родовые пути). Контактно-бытовой путь реализуется при использовании общих с больным предметов личной гигиены (бритвенных приборов, маникюрных принадлежностей, мочалок, расчесок, постельных принадлежностей), при соприкосновении с любыми поверхностями помещений и предметов, которые загрязнены кровью (при наличии у контактных порезов и микротравм), возможно заражение и во время уличных драк. Искусственные пути передачи в настоящее время чаще всего реализуются при проведении немедицинских парентеральных вмешательств, в частности во время инъекционного введение наркотиков с использованием общих шприцев, игл или уже инфицированного наркотика. Существует риск заражения во время выполнения татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра загрязненным инструментарием.