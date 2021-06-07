В Беларуси учрежден День народного единства

Документ вносит изменения в Указ № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день)., – рассказали в пресс-службе.Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций., – заявили в пресс-службе.