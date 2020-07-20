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  2. В Беларуси убрано около пяти процентов зерновых

В Беларуси убрано около пяти процентов зерновых

По регионам ситуация существенно разнится: Брестская область – шесть процентов, Гомельская – 14, Гродненская – четыре, Минская – два, Могилевская – менее процента, Витебская уборку не начинала. Намолочено 344 тысячи тонн зерна.

Радует урожайность – 37,2 центнера с гектара (год назад – 32,4). Брестская область – 42,5 (36,5), Гомельская – 28,1(23,1), Гродненская – 54,7 (40,3), Минская – 46,8 (34,4), Могилевская – 32 (25,9). Хорошо зарекомендовал себя озимый ячмень, уборка которого практически завершена: каждый гектар дал по 56,1 центнера, в 2019-м было 43,6.

Самые высокие темпы работ на Брестчине в Каменецком районе, где убрано 11,3 процента зерновых и зернобобовых культур при урожайности 45 центнеров с гектара, год назад было 33,9. А наиболее продуктивные поля региона в Ивановском районе – 55,7 центнера с гектара (в 2019-м – 40,4). Как рассказал начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ивановского райисполкома Виктор Безсилко, лучшему результату способствовало внесение большего количества минеральных удобрений и совершенствование ухода за растениями. Однако, по его мнению, из-за небольшого числа убранных площадей делать какие-то выводы об урожайности пока рано.

Больше всех по стране убрано на Гомельщине в Брагинском и Хойникском районах – свыше 30 процентов. В Добрушском – 23, Речицком – 26. По урожайности в регионе лидирует Речицкий район – 34 центнера с гектара, Добрушский и Мозырский – 31.

В совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района урожайность пока 40 центнеров зерна с гектара, по итогам прошлого года – 46. Однако, по словам директора Олега Слинько, пока еще убрано лишь около 20 процентов площадей, в первую очередь обмолачивали слабые участки. На сильных зерно еще созревает. По предварительным прогнозам, конечная урожайность может быть около 50 центнеров с гектара.

В этом году, по словам начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василия Ядловского, особое внимание следует обратить на уборку соломы. Во-первых, ее будет больше прошлогодней. Во-вторых, жатва началась позже обычного, а озимый сев крестоцветных культур надо проводить в традиционные сроки – с 5 по 25 августа. Чтобы вовремя подготовить для него почву, следует больше соломы измельчать в поле уборочными агрегатами.

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