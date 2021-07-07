Согласно данным Минсельхозпрода на 7 июля, в республике скосили 98,6% трав первого укоса и 78,3% – второго укоса.
В других цифрах, это 1276,6 тысячи га (первый укос) и 241,3 тысячи га (второй укос). При этом траву певрого укоса полностью убрали уже почти во всех областях страны – осталось довести сельхозработы до конца только в Витебской (90,7% готово) и Гродненской (99,95%) областях.
Что касается второго укоса, лидерство по количеству скошенной травы в тысячах гектаров занимает Гомельская область (65,6 тысячи га), на последнем – Витебская область (0,58 тысячи га). А вот в процентах к скошенному первое место – за Гродненской областью (83,9%).
По информации на 7 июля, заготовлено 484,7 тысячи тонн сена (это 43,4% от плана), 9196,6 тысячи тонн сенажа (68,1%), 322,1 тысячи тонн силоса (1,66%). По первому показателю лидирует Гомельская область (121,7 тысячи тонн), по второму – Минская (2191,3 тысячи тонн), по третьему – Брестская (182 тысячи тонн).
Почитать об уборке озимого ячменя в Беларуси можно, перейдя по этой ссылке.
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В Беларуси убрано больше 98% трав первого укоса
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