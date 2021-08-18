В Беларуси уборка зерна завершена на 80 процентах площадей

Самый высокий намолот у Минской области – 1490,5 тыс. тонн зерна. Не отстает Брестская область. Там аграрии намолотили 1144,3 тыс. тонн. За место в тройке лидеров сражаются Гродненская (960,5 тыс. тонн) и Могилевская области (825,5 тыс. тонн). Вровень идут Гомельщина (740,1 тыс. тонн) и Витебщина (721,4 тыс. тонн).Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране осталось убрать менее 10 процентов площадей. В 2020-м, кстати, к этому дню был убран чуть меньший процент площадей – 87,9%. Лучший результат у Минской области (413,5 тыс. га), однако по темпам уборки лидирует Брестская (96,9 процента к плану).В Беларуси овса осталось убрать менее 15 процентов площадей.Льна вытереблено уже 40,8 тыс. га (это 98,5% к уборочной площади). Работы продолжают вестись только в Витебской и Гродненской областях.Сена в республике заготовлено 847,8 тыс. тонн (75,9% к общему плану).