БелНИЦ "Экология": в Беларуси применяют более 300 уникальных технологий по использованию отходов

Уровень использования отходов в нашей стране достаточно высокий: вновь пускается в оборот более 80 процентов отходов производства, существует более 300 уникальных технологий по их использованию. При этом около 70 процентов от общего количества использованных отходов перерабатывается на предприятиях, где они и образовываются. Об этом сообщила Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП "БелНИЦ "Экология":

– Наиболее полно используются отходы растительного и животного происхождения, переработки древесины, бумаги и картона. Следующий значительный объем использования отходов минерального происхождения, в том числе тех, которые остаются после проведения строительных работ. Строительные отходы используют 250 предприятий. 36 объектов в стране по использованию бумаги и картона перерабатывают до 90 процентов от общего сбора. Объем образования стекла в прошлом году составил 411 тысяч тонн, из них 392 переработано. В стране зарегистрировано 190 предприятий по использованию полимерных отходов. Уровень использования составляет около 75 процентов, общая мощность – 113 тысяч тонн. Высокий интерес к нефтесодержащим отходам.

Как подчеркнула Екатерина Алексеевна, количество образования и использования отходов – это индикатор уровня развития страны: растет ВВП – растет уровень образования отходов. Наша же цель – предотвращение отходов на этапе их образования, создание новых технологий по их использованию.

Перечень отходов, которые относятся к вторичным материальным ресурсам, постоянно увеличивается за счет внедрения новых технологий по их использованию.

– Еще недавно существовала проблема использования комбинированной упаковки типа тетрапак. В этом году введено в эксплуатацию предприятие, которое использует такую упаковку для получения целлюлозы восстановленной, нужной для производства картона, – привел пример Максим Тарасов, начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды.

Как сообщила Наталья Гринцевич, директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", за 9 месяцев текущего года в стране собрано почти 590 тысяч тонн традиционных видов вторичных материальных ресурсов, что составляет 75 процентов от доведенных годовых показателей. Невостребованными они не останутся. Так, на УП "Зеленстрой" в Минске создано производство по использованию органической части отходов. Органика позволит заменить торф и получить растительный грунт для использования, например, в садово-парковом хозяйстве. Выход готовой продукции будет 28 тысяч метров кубических в год. А в ОАО "Красносельскстройматериалы" готовится оборудование для использования RDF-топлива (полученного из твердых отходов путем переработки). Предназначено оно для сжигания в цементных печах завода.

Гадад Галимов, заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" рассказал о комплексе по производству стретч-пленки в Фаниполе – это импортозамещающее производство. Кроме того, там же создаются мощности для переработки полимерных отходов: куплена линия гранулирования. Общая стоимость проекта – 16 миллионов рублей. В Гомеле же налажено производство по переработке автомобильных шин мощностью 1 тысяча тонн в год. Полученная из них резиновая крошка пригодится при изготовлении покрытия спортивных площадок, тротуарной плитки.