В Беларуси стартует выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация"

В Беларуси начинает свою работу республиканская выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация-2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства архитектуры и строительства.
В ведомстве пояснили, что конкурс проводится в Беларуси уже 10 лет. В числе его главных целей – повышение интереса к архитектуре родного края, развитие и популяризация детского архитектурно-художественного творчества, выявление и поддержка юных талантов. В этом году "АрхНовация" пройдет в рамках Белорусской архитектурной недели.
Принять участие приглашают ребят, занимающихся в объединениях по интересам учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования, учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования с архитектурным профилем. Попробовать себя в состязании могут и индивидуальные участники в возрасте от 4 до 20 лет.
Выставка-конкурс проводится в четыре этапа: первый (отборочный) пройдет в учреждениях допобразования детей и молодежи и других учреждениях образования в сентябре, второй (районный и городской) – также в сентябре, третий (областной и Минский городской) – в октябре, а завершающий (республиканский) этап состоится в октябре – ноябре.
Для участия в конкурсе принимаются изобразительные работы (живопись, графика, смешанная техника); проекты росписи (мозаики, граффити, стрит-арт) фасадов зданий, микрорайона; архитектурные макеты – объемно-пространственные изображения проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля; художественные фотографии (фоторепортаж, серия работ об истории, развитии и преображении дома, улицы, города); видеофильмы продолжительностью до 5 минут. Конкурсные работы должны соответствовать определенным в условиях творческого соревнования тематикам: "Детская архитектура будущего", "Парк будущего", "Игровые площадки будущего", "Яркий город", "Строительство вчера, сегодня, завтра", "Архитекторы Беларуси" и "Реставрация в Беларуси".
Заявки на участие в заключительном этапе выставки-конкурса можно подать до 8 октября. Их следует отправлять по адресу г. Минск, ул. Кирова,16.
По итогам конкурса детского творчества "АрхНовация-2021" в выставочном зале Национального центра художественного творчества детей и молодежи с 26 октября по 20 ноября пройдет выставка лучших работ.
Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси стартует выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация"
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