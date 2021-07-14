В Беларуси стартовало ЦТ в резервные дни

Напомним, абитуриентам, которые по уважительной причине не смогли присутствовать в основные дни, предоставляется возможность сдать ЦТ в резервные. Всего испытание планируют пройти 927 человек. Каждый случай комиссия рассматривала индивидуально.В первый резервный день на ЦТ придут 716 абитуриентов. Русский язык и математика оказались в числе лидирующих – на них зарегистрировались 139 и 116 человек соответственно.Белорусский язык планируют сдавать 40 абитуриентов, физику – 96, химию – 37, биологию – 76 человек. На английский язык зарегистрировалось 88 поступающих, немецкий язык будут сдавать 11 человек. На испанский язык зарегистрировался один абитуриент, на историю Беларуси – 51, обществоведение – 58, географию будет сдавать также один человек, на всемирную историю придут два абитуриента.Пункт регистрации на ЦТ в резервные дни определен в каждой области. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого.Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00, однако для регистрации рекомендуется прийти не позднее чем за полчаса до начала испытания.При себе необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.Кроме того, в ходе испытания запрещено пользоваться смартфонами и другими устройствами, передающими, принимающими и хранящими информацию. Абитуриентам также запрещено меняться местами, экзаменационными листами, просить помощи в выполнении заданий у других участников. В противном случае за любое из этих нарушений учащийся будет удален с тестирования.Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, – с 23 июля.