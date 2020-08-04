Безразличных нет: как проходит досрочное голосование в Витебске
Как проходит первый день досрочного голосования
Первые избиратели из Могилевского района давно определились с выбором: репортаж
Молодые гродненцы включаются в процесс досрочного голосования
Опубликовано:
306
В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента
Сегодня в нашей стране началось досрочное голосование на выборах Президента. Оно будет организовано по 8 августа. В эти дни отдать свой голос могут те, у кого по каким-либо причинам не получается прийти на избирательный участок по месту жительства в основной день – 9 августа.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ