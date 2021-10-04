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В Беларуси стартовали состязания на звание лучшего ракетного дивизиона

На полигонах Вооруженных Сил под руководством начальника ракетных войск и артиллерии - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского начались состязания на звание лучшего ракетного (реактивного артиллерийского) дивизиона ракетных войск и артиллерии ВС. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

Фото: vayar.mil.by

В состязании примут участие лучшие ракетные и реактивные артиллерийские дивизионы рода войск. Участники будут соревноваться в выполнении одиночных и групповых нормативов, учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов, тактических действий в составе подразделений, а также выполнении мероприятий всестороннего обеспечения.

Первым вступил в борьбу дивизион 51-й гвардейской артиллерийской бригады.
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