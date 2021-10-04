В Беларуси стартовали состязания на звание лучшего ракетного дивизиона

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В состязании примут участие лучшие ракетные и реактивные артиллерийские дивизионы рода войск. Участники будут соревноваться в выполнении одиночных и групповых нормативов, учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов, тактических действий в составе подразделений, а также выполнении мероприятий всестороннего обеспечения.Первым вступил в борьбу дивизион 51-й гвардейской артиллерийской бригады.