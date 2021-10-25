В Беларуси стартовала отправка призывников в войска

В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, скольких граждан призывают на службу: «В первый день отправки в войска направлено около 1000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в октябре – ноябре планируется направить около 10 000 человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек».
Как напомнили в Минобороны, призыв граждан на срочную военную службу в августе – ноябре 2021 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 2021 года № 277. В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 60 тысяч молодых людей.
В Минобороны подчеркнули, что отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные Силы – по 5 ноября, другие войска и воинские формирования – по 30 ноября.
«В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию», – указали в ведомстве.
Военную присягу новое пополнение примет 20 ноября.