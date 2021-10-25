В Беларуси стартовала отправка призывников в войска

В ведомстве рассказали, скольких граждан призывают на службу:Как напомнили в Минобороны, призыв граждан на срочную военную службу в августе – ноябре 2021 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 2021 года № 277. В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 60 тысяч молодых людей.В Минобороны подчеркнули, что отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные Силы – по 5 ноября, другие войска и воинские формирования – по 30 ноября.– указали в ведомстве.Военную присягу новое пополнение примет 20 ноября.