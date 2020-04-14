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В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам"

В стране стартовал марафон "#СпасибоМедикам", пишет БЕЛТА.

Иллюстрация: РУП "Белпочта"

Проект реализует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с РУП "Белпочта". Он направлен на поддержку медицинских работников: врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей "скорой" — всех тех, кто в эти дни находится на передовой, круглосуточно и самоотверженно спасая жизни белорусов и заботясь об их здоровье.

Сегодня на Главпочтамт в Минске и в областные отделения почтовой связи поступило более тысячи открыток с добрыми пожеланиями для медицинских работников от Белорусского республиканского союза молодежи. В столице их передал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк, а также первые секретари Минского городского и областного комитетов БРСМ Сергей Клишевич и Кирилл Шик, в областных центрах — лидеры областных организаций союза молодежи.

"Мы вместе с "Белпочтой" приглашаем всех белорусов присоединиться к добросердечному марафону, сказать слова поддержки и благодарности абсолютно любому медицинскому работнику, который сейчас практически круглосуточно трудится на своем рабочем месте, спасая жизни граждан. Для этого необходимо написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки медработникам, заполнить графу адресата, указав адрес учреждения здравоохранения, дополнить хештегом #СпасибоМедикам и отправить через любой почтовый ящик. Марка на такую открытку не требуется, это все абсолютно бесплатно", — отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

К слову, эскизы почтовых карточек можно скачать на портале БРСМ. Однако организаторы считают, что открытки ручной работы привнесут в марафон еще больше теплоты.

Марафон "#СпасибоМедикам" проводится на территории Беларуси. Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и Минска.
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