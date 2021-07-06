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В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли

В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли. Соответствующий указ подписал сегодня глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


Документом предусматривается создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли. Они будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности.

Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации.

Отчисления не будут производиться от стоимости работ по возведению жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств.

Средства фондов развития будут использоваться для развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования.

Фото: БЕЛТА
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