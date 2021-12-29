В Беларуси создан комплекс командирских машин управления огнем артиллерии







Предназначен комплекс для разведки и управления огнем дивизиона буксируемой и реактивной артиллерии, осуществления непрерывного и тесного взаимодействия с общевойсковыми подразделениями, обслуживающими подразделениями воздушной, радиолокационной, звуковой и оптической разведки и метеорологическими подразделениями.♦ машина управления командира дивизиона на базе мобильного транспортного средства «Кайман»;♦ 3 машины управления командира батареи на базе мобильного транспортного средства «Кайман»;♦ машина управления начальника штаба (командно-штабная машина) дивизиона на автомобильном шасси МЗКТ-500200 с КУНГом;♦ 3 машины управления старшего офицера батареи на автомобильном шасси МЗКТ-500200 с КУНГом.Командирские машины управления (КМУ) оснащены современным технологическим оборудованием с высокими тактико-техническими характеристиками.В комплект аппаратуры входят ПЭВМ и принтеры, цифровые радиосредства, автоматические метеостанции, системы кондиционирования.♦ существенное сокращение времени на проведение мероприятий подготовки и управления огнем и возможность автоматизированного обмена данными с различными пунктами управления;♦ возможность ведения разведки противника круглосуточно и в условиях ограниченной видимости;♦ возможность автоматизированного определения координат цели (объекта), определения исходных данных для стрельбы и передачи их командирам орудий (боевых машин реактивной артиллерии);♦ значительное повышение показателей надежности системы управления огнем и артиллерийскими подразделениями.Комплекс разворачивается в боевое положение с временными затратами до 3 минут, в походное – до 5 минут.В условиях ограниченной видимости (ночью) дальность наблюдения составляет до 10 000 м. Дальномер, входящий в состав аппаратуры комплекса, позволяет измерять дальности в диапазоне от 110 до 20 000 м, обеспечивать подсветку целей на расстояниях от 300 до 7 000 м. В составе комплекса также имеется переносной дальномер «Капонир».