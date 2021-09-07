В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения

– говорится в сообщении.Отмечается, что положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из данного Фонда, разработано отраслевым профсоюзом и утверждено на заседании президиума Республиканского комитета БПРЗ.– уточняется в тексте сообщения.Размеры единовременной выплаты составляют от 300 рублей, если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и до максимальных 5 тысяч рублей – в случае гибели (смерти) работника.