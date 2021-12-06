В Беларуси создадут Национальное агентство по обеспечению качества образования

Это следует из постановления Совета Министров от 4 декабря 2021 года № 693, сообщают на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство согласовало создание Министерством образования Национального агентства по обеспечению качества образования. Во главе агентства будет стоять директор, которого назначать на должность и освобождать от нее будет министр образования. Штатную численность организации сформируют в пределах общей штатной численности работников государственных учреждений, подчиненных министерству.
Кроме того, на Министерство образования возложены обязанности по утверждению устава национального агентства, принятию мер по формированию имущественного комплекса, необходимого для выполнения возложенных функций, и обеспечению функционирования агентства.
Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, при этом некоторые – после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс об образовании.
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