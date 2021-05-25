В Беларуси 26–27 мая под руководством командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 174-м учебном полигоне пройдет исследовательское учение по теме: «Прикрытие площадного объекта (объектов) от воздействия беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что в учении будут задействованы новейшие образцы вооружения ВВС и войск ПВО, ПВО механизированных бригад, а также перспективные образцы вооружения, разработанные предприятиями отечественной военной промышленности.
В рамках мероприятия будут исследованы возможности имеющихся и перспективных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению БЛА и авиамоделей.
«По результатам проведения учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию на вооружение ВВСТ, разработанных предприятиями отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с БЛА и авиамоделями имеющимися образцами вооружения», – отметили в Минобороны.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси состоится исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО
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