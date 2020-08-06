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В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за жары – в пятницу без осадков и до +30

До конца текущей недели в Беларуси сохранится жаркая погода.    


На пятницу синоптики сохранили предупреждение об оранжевом уровне опасности. 7 августа осадков не ожидается. «Ветер северо-восточный ночью слабый, днем 3–8 м/с», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ночью по стране от +9 до +15, по югу до +19, днем от +25 до +30 по югу страны.

Такой характер погоды сохранится и в выходные, однако местами ожидаются кратковременные осадки.

В субботу 8 августа будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +9… +15, по юго-западу до +17, днем +23… +30.

В воскресенье 9 августа ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, проинформировали в Белгидромете. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы +12… +17, днем воздух прогреется от +24 до +29.

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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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