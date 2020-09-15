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В Беларуси собрано восемь миллионов тонн зерна

Рубеж в 8 миллионов тонн по намолоту зерна преодолен вчера вечером. Уборка колосовых практически завершена. Основное внимание сейчас сосредоточено на поздних крупяных культурах. Гречиха убрана с 60 процентов площадей, просо – с 70.


Как сообщил заместитель генерального директора НПЦ НАН по земледелию Эрома Урбан, ученые сделали предварительный прогноз по зерну кукурузы, которое еще созревает. Ожидается, что с гектара будет собрано примерно 55 центнеров. Если, как планируется, обмолотить 140 тысяч гектаров, валовой сбор составит 750–800 тысяч тонн в амбарном весе. При этом не все зерно кукурузы будут сушить. Часть заплющат, что обойдется значительно дешевле, учитывая высокую влажность кукурузного зерна.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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