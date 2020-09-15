В Беларуси собрано восемь миллионов тонн зерна

Как сообщил, ученые сделали предварительный прогноз по зерну кукурузы, которое еще созревает. Ожидается, что с гектара будет собрано примерно 55 центнеров. Если, как планируется, обмолотить 140 тысяч гектаров, валовой сбор составит 750–800 тысяч тонн в амбарном весе. При этом не все зерно кукурузы будут сушить. Часть заплющат, что обойдется значительно дешевле, учитывая высокую влажность кукурузного зерна.