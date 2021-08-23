В Беларуси собрали более 6,2 млн тонн зерна

Лидирует столичный регион. Он преодолел отметку 1589,5 тыс. тонн зерна. За ним с намолотом 1174,1 тыс. тонн идет Брестская область. В тройке лидеров также и Гродненщина с показателем 1061,6 тыс. тонн. В Могилевской области аграрии намолотили 846,6 тыс. тонн, а в Гомельской – 774,0. Витебский регион к этому утру подошел с показателем 758,4 тыс. тонн зерна.Близится к финишу уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). Аграриям остались работы на 5 процентах площадей. На первом месте Минская область (449,8 тыс. га) По темпам уборки лидирует Брестская область (98 процентов к общему плану).В стране осталось убрать менее 3 процентов площадей овса.Льна вытереблено уже 41,0 тыс. га (это 99% к уборочной площади). Работы продолжаются только в Витебской области.Сена в республике заготовлено 857,5 тыс. тонн (76,8% к общему плану). В заготовке сенажа в текущем году аграрии преодолели рубеж 12 156,0 тыс. тонн (90% к плану).