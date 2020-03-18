В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе — впервые в формате 4К

Фото:

pixabay.com

Фильмом "Большой транзит. Станция Туровский луг" начинается цикл из 10 картин о дикой природе Беларуси. Пойменный луг Припяти выбран для съемок потому, что это особенное место, каких в Европе осталось очень мало. Он имеет важное значение для миграции птиц мира. Здесь пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север.— рассказал Александр Мышалов.Именно это место выбирают для гнездования такие редкие виды как дупель, мородунка, зуйка, большой веретенник.Птицы крайне осторожны, и даже просто увидеть их в естественных условиях — большая удача, не говоря уже о том, чтобы снять на камеру. В период миграции птиц на Туровский луг приезжает много иностранцев. Они проводят дни напролет в специально оборудованных "засидках" ради того, чтобы поймать в кадр, например, мородунку — очень редкую небольшую птицу с характерным длинным изогнутым клювом.— поделился историей съемочного процесса продюсер., — продолжил он.Творческая группа проекта при активном содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" провела много времени на натурных съемках, чтобы набрать достаточно материала. Сейчас можно утверждать, что удача им улыбнулась: Туровский луг сняли весной 2018 года, а весной 2019-го там было почти пусто — из-за погоды (засуха, а потом ливни) гнездования не было.Кроме рассказа о птицах фильм затрагивает и важную социальную тематику — необходимость сохранения пойменных лугов. Эта задача актуальна для многих европейских стран, в том числе для Беларуси, так как в последнее время эти луга не используются для сельского хозяйства и стали зарастать кустарниками. Чтобы предотвратить этот процесс, здесь пытаются возобновить выпас скота и сенокос. Так, в заказник "Средняя Припять" недавно привезли 15 туров (быков породы Хека), переданных Беларуси по проекту ПРООН.Каждый фильм цикла длится час, и это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение. Три картины о большой миграции птиц, которые обитают на Туровском лугу, Новолукомльском озере и на белорусских болотах. Показ первой из них состоится 20 марта в одном из столичных кинотеатров. Премьера остальных — в течение года. Продолжается также работа над фильмами о зубрах и оленях., — отметил продюсер.Все картины из цикла о дикой природе сняты в нужном для большого киноэкрана разрешении 4К и сопровождаются звуком Dolby Digital 5.1.— подчеркнул Александр Мышалов.