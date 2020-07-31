В Беларуси снизилась доля срочных вкладов в валюте

Доля срочных вкладов в иностранной валюте во втором квартале этого года уменьшилась по сравнению с 1 апрелем 2020 года на 13,9%. Об этом говорится в ежеквартальном обследовании Нацбанка по программе «Знай своего клиента».

Срочные вклады в инвалюте (в рублевом эквиваленте) составили 13,7 млрд рублей, что равняется 72,7% от общего объема срочных вкладов физлиц – это на 2,6% меньше, чем на 1 апреля. Объем срочных вкладов в инвалюте сократился на 2,21 млрд рублей, или на 13,9%.

Срочные вклады в национальной валюте составили 5,14 млрд рублей, что соответствует 27,3% от общего объема (1 апреля было 24,7%). Они также показали снижение на 70 млн рублей (1,4%).

Срочные отзывные вклады в национальной и иностранной валютах на 1 июля сложились на уровне 6,31 млрд рублей, что составляет 33,5% от общего объема срочных вкладов, доля безотзывных вкладов – 66,5% (12,53 млрд рублей).