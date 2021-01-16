В метеорологических условиях Беларуси с наступлением холодов в больницу начинают принимать пострадавших с обморожениями. Всего в республике за 15 дней зафиксировано более двух тысяч гололедных и холодовых травм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В столице зарегистрированы уже 293 пациента. Холодовые травмы диагностированы у трех пациентов, гололедные – у 290 пострадавших. Всего в больницы госпитализированы 17 человек. В Минской области зарегистрированы 270 пациентов – у всех гололедные травмы. В больницы госпитализированы 22 человека.
В Брестской области обратились за медицинской помощью 163 человека. Холодовые травмы диагностированы у девяти пациентов, гололедные – у 154 пострадавших. В больницы госпитализированы 25 человек.
На Витебщине зарегистрированы 443 пациента. Холодовые травмы диагностированы у пяти, гололедные – у 438 пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек.
В Гомельской области зарегистрированы 142 пациента. Холодовые травмы диагностированы у пяти, гололедные – у 137 пострадавших. В больницы госпитализированы 15 человек.
В Гродненской области зарегистрированы 259 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у девяти пациентов, гололедные – у 250 пострадавших. В больницы госпитализированы 45 человек.
В Могилевской области зарегистрированы 483 пациента. Холодовые травмы диагностированы у трех пациентов, гололедные – у 480 пострадавших. В больницы госпитализированы 49 человек.
Минздрав предупреждает: чтобы избежать травм, необходимо выбирать одежду и обувь, соответствующую погодным условиям. При получении травмы следует обратиться в ближайший травмпункт.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси с начала года зарегистрировано более двух тысяч гололедных и холодовых травм
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