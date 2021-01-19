Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы.
В частности, министр пояснила, что уровень безработицы в стране снизился с 5,8% в 2016 году до 4% в 2020-м.
– Это здоровый уровень безработицы, который позволяет поддерживать здоровую конкуренцию на рынке труда.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
233
В Беларуси сложился здоровый уровень безработицы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter