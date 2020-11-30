В Беларуси следует отменить уголовную ответственность за передачу ВИЧ-инфекции – эксперт

Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько.– поделился мнением специалист.Он также уверен: профилактика должна строиться индивидуально. Наибольший эффект дает работа над формированием безопасного поведения у людей, так как риск заразиться зависит от того, принадлежит ли человек к ключевой группе или нет.Два года назад на тематическом европейском конгрессе группа экспертов, возглавляемая Франсуазой Барре-Синусси – одной из первооткрывательниц вируса, которая за это получила Нобелевскую премию, – приняла программный документ, призывающий страны отходить от криминализации передачи ВИЧ-инфекции.Проведенные несколько лет назад исследования показали: в парах, где один партнер ВИЧ-положительный, а второй – отрицательный, даже при незащищенных половых контактах риск передачи вируса сводится к нулю в том случае, если первый получает антиретровирусную терапию и имеет неопределяемую вирусную нагрузку.Николай Голобородько подчеркнул, что современная антиретровирусная терапия перевела ВИЧ-инфекцию в разряд хронических контролируемых заболеваний, поэтому продолжительность жизни людей с данным заболеванием увеличивается. Так, и в Беларуси, и во всем мире довольно много говорят о качестве жизни людей с ВИЧ и работают над его улучшением. Актуальность приобретают и вопросы соматического здоровья: наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, проблем с костной тканью.