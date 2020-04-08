В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020—2021 годы

Согласно постановлению? среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на текущий год составит 107,5%, в 2021 году — 106,5%. Соответствующий показатель на 2022 году установлен в размере 106,1%., —отметили в пресс-службе министерства.Также при определении показателей были рассчитаны среднегодовые прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ в размере 109,4% на 2020 год, 108,5% — на 2021 год и 108,1% на 2022-й.Как пояснил, прогнозный индекс цен в строительстве отражает изменение стоимости строительства объекта с даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства., —отметил разработчик документа.