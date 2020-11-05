В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе

Правовым актом определено: кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией.Установлено, что в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, установленные указом от 16 апреля 2020 года № 131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения", надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом по указу от 18 мая 2020 года №169 "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги", матпомощь нанимателей и профсоюзов переболевшим COVID-19.Уточнены и категории лиц, которые учитываются в составе семьи при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя; перечень документов в Беларусбанк для выдачи кредита; случаи, при которых вузы должны направить в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода студентов.Постановление вступает в силу после официального опубликования.Кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования предоставляется людям, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.