В Беларуси широкая денежная масса за октябрь снизилась на 2%

В октябре наблюдался рост объема наличных денег в обороте. Он вырос до 4,021 млрд рублей, или на 0,3%.Переводные депозиты снизились на 5,6% до 5,296 млрд рублей. Отмечается, что переводные депозиты физлиц уменьшились на 0,1% и составили на 1 ноября 2,731 млрд рублей, депозиты юрлиц сократились на 10,2% до 2,565 млрд рублей.Денежная масса в национальном определении составила 17,766 млрд рублей, снизившись за октябрь на 3,6%.Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за октябрь сложился на уровне 1,398 млрд рублей, увеличившись на 0,25%.При этом рублевая денежная масса за прошлый месяц снизилась на 3,4% и на 1 ноября составила 19,165 млрд рублей.Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 1,5% до 28,657 млрд рублей.