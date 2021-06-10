В Беларуси сегодня пройдут церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера

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В этом году документы об окончании девяти классов получат свыше 90 тысяч молодых людей, а аттестат 11-классника – около 51 тысячи. Формат и место проведения праздника в каждом учебном заведении выбирали индивидуально. Выпускные будут проводиться с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Массовые гуляния на городских улицах и в парках выпускники проведут в сопровождении взрослых.Впереди у юношей и девушек напряженная и волнительная пора. Уже 16 июня состоится первое в этом году централизованное тестирование: абитуриенты будут сдавать белорусский язык.