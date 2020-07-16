В Беларуси сегодня пройдет последний экзамен ЦТ

Поступающие в вузы сдают сегодня последний экзамен ЦТ – всемирную историю (Новейшее время), он начнется традиционно в 11 часов утра. На экзамен зарегистрировались около 1,2 тыс. человек.





В этом году экзамены проходят в условиях повышенных мер предосторожности на фоне распространения нового коронавируса. Абитуриентам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, в пунктах тестирования применяется специальная рассадка, должен быть обеспечен резерв средств индивидуальной защиты.

Всего на ЦТ в этом году зарегистрировались свыше 64 тысяч человек, это на 16% меньше чем в 2019 году.

ЦТ в резервные дни пройдет 19 и 21 июля (белорусский и русский языки), 19 и 23 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). Места проведения: Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.