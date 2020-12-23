В текущем году сбор вторичных материальных ресурсов в стране, согласно предварительным оценкам, увеличился примерно на 2,5%, пишет БЕЛТА.
– За последние годы в нашей стране установлено более 170 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов в многоквартирном жилом фонде. Мы также делаем упор на развитие раздельного сбора в частном секторе. Только в этом году за счет средств ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" более 40 районов Беларуси получат свыше 350 тыс. контейнеров для частного сектора. То есть мы расширяем географию, делаем эту систему более удобной и доступной для всего населения страны. Как результат, мы ожидаем рост сбора ВМР в этом году примерно на 2,5%, в том числе отходов пластика, – рассказал заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Артем Шкрыль.
Активно в Беларуси развивается и система сортировки отходов.
– В стране действует семь мусороперерабатывающих, мусоросортировочных заводов и более 80 станций сортировки. На ближайшую пятилетку запланировано строительство еще 16 региональных объектов по сортировке, – подчеркнул Артем Шкрыль.
Вместе с тем, в 2020 году из средств ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" был профинансирован проект по модернизации производства "Белвторполимер".
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси сбор вторичных материальных ресурсов вырос примерно на 2,5%
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