В Беларуси сахарная свекла собрана с 95,9% уборочной площади

По данным на понедельник, 16 ноября, сахарную свеклу в стране убрали с 78,5 тыс. га, или с 95,9% уборочной площади. Всего собрано 3,83 млн т. Средняя урожайность составила 487,8 ц/га, а сахаристость свеклы – 16,27%.Кукурузу собрали с 96,9% запланированной площади, или 1,174 млн га. К концу подошла уборка кукурузы на силос и зеленый корм. На зерно осталось убрать 29,1 тыс. га (14,4% плана). Намолочено почти 1,2 млн т.Всего по Беларуси намолочено 9,262 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 39,1 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату этот показатель равнялся 34,6 ц/га. Больше всего зерна собрано в Минской области – более чем 2,3 млн т зерна. В тройку лидеров также вошли Гродненская и Брестская области. Здесь собрано свыше 1,7 млн т и более 1,5 млн т соответственно. В Могилевской области убрано 1,3 млн т, а в Витебской и Гомельской – свыше 1,1 млн т.Всего по стране заготовлено 13,901 млн т сенажа, или 110,3% плана, и 19,693 млн т силоса (102,7%). В настоящее время заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (104,2% плана).