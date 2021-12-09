В Беларуси с начала года зарегистрировано почти 3 тысячи ДТП

С начала этого года в стране произошло около 3 тысяч аварий. Об этом сообщает БЕЛТА.
– На территории республики по итогам января – ноября текущего года зарегистрировано 2973 дорожных происшествия, в которых 469 человек погибли и 3184 были травмированы. Основные причины ДТП, в результате которых страдают люди, – нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестка, превышение установленной скорости движения, а также правил маневрирования, – пояснил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй.
Он также отметил, что беспокойство вызывает тема детского дорожного травматизма.
– За январь – ноябрь 2021 года в целом по республике наблюдалось снижение числа аварий с участием детей – с 380 до 376, а также погибших – с 22 до 17. По вине водителей пострадали 76% детей. Большинство пострадавших в автоавариях детей были пассажирами. При этом более 40% несовершеннолетних пассажиров перевозились с нарушением установленных правил: без использования детского удерживающего устройства или не были пристегнуты ремнем безопасности, – отметил представитель Госавтоинспекции.
Фото из архива БЕЛТА