Такая информация опубликована на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В центре отметили, что в нашей стране каждый год регистрируется около 2 тысяч случаев заболеваний Лайм-боррелиозом и более 100 случаев клещевого энцефалита.
«С января по апрель текущего года среди жителей страны уже зарегистрировано несколько случаев клещевого энцефалита, а также более 100 случаев Лайм-боррелиоза. По данным результатов лабораторного исследования, проведенного в регионах в 2020 году, каждый четвертый клещ заражен боррелиями, более 9,6% исследованных клещей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита», – сообщили в центре.
Там также добавили, что с начала 2021 года за медицинской помощью в организации здравоохранения обратились более тысячи человек, укушенных клещами, что обусловлено началом активного отдыха и дачного сезона. «Чаще всего нападение клещей отмечалось в сельской местности и на дачных участках (38% от общего числа пострадавших), а еще в лесной зоне (36%). Также отмечали нападения клещей на территории жилой застройки и парковых зон городов (3%)», – отметили в центре.
Защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки, против Лайм-боррелиоза вакцина не разработана. В Беларуси зарегистрированы и разрешены к применению такие вакцины против клещевого энцефалита, как «Энцевир» и «Клещ-Э-Вак».
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1065
В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев Лайм-боррелиоза
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter