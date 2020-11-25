Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов

В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов

На территории Беларуси с 2015 года по настоящее время силами Белорусского общества охотников рыболовов (РГОО «БООР») зарыблено 90 водоемов. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «БООР» Владимир Козловский.

Фото: архив БЕЛТА

– На протяжении последних лет Белорусское общество охотников и рыболовов занимается зарыблением водоемов фонда запаса (тех, которые не переданы в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование. – Прим. ред.) за счет членских взносов рыболовов-любителей, – сказал он. – С 2015 года по всей стране зарыблено 90 водоемов, куда вселено около 200 тонн рыбопосадочного материала различных видов рыб. В основном это щука, сом, карп, белый амур, толстолобик, карась серебряный. В пересчете на экземпляры – около 700 тысяч штук. Данную работу планируется продолжать и в дальнейшем.

По словам представителя общественного объединения, решение о зарыблении принимается с учетом социальной значимости того или иного водоема, а также предложений общественности.

– При РГОО «БООР» существует координационный совет по развитию любительского и спортивного рыболовства, куда входят представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, НАН Беларуси, а также представители различных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства и рыболовного хозяйства, специализированных СМИ, – напомнил Владимир Козловский. – В целях всестороннего изучения общественного мнения по определению наиболее социально значимых водоемов страны, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, БООР предлагает рыболовам предоставить свои предложения относительно водоемов, которые могут быть зарыблены. Предложения выносятся на обсуждение во время очередного заседания совета. В первую очередь внимание уделяется наиболее популярным водоемам: ведь чем больше рыбаков, тем больше улов и, следовательно, тем острее проблема пополнения запасов рыбы.

Ранее сообщалось, что перечень водоемов для зарыбления РГОО «БООР» в 2020 году состоит из 22 позиций. В первом полугодии было проведено зарыбление трех водохранилищ: Зельвенского (Гродненская область), Вилейского (Минская область) и Чигиринского (Могилевская область). Осенью данная работа продолжилась.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Иностранных охотников в белорусских лесах в сезоне-2020 заменяют любители экотуризма
Крутой проведет 26 ноября личный прием граждан и представителей юрлиц
Россиянка попыталась отомстить любовнице мужа и случайно сожгла подъезд
Скавыш признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Рунец проведет 28 ноября прямую телефонную линию
Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев
Саакашвили заявил, что украинскую экономику ждет катастрофа
В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов
Яркий и современный. Новый детский сад на 75 мест открыли в Славгороде
Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Соринки в глазу
Премьер-министр вручил государственные награды работникам ключевых отраслей
На Гомельщине осужденный за убийство был задержан спустя несколько часов после побега
Новый формат выплаты дорожного сбора: какие предполагаются изменения
В ЕЭК рассказали о влиянии пандемии на трудовую миграцию в ЕАЭС
Сын Ширвиндта рассказал о состоянии здоровья артиста
В Берлине автомобиль въехал в ворота ограждения резиденции Меркель
Сегодня через брестский пункт пропуска «Козловичи» в направлении Франции проследовали экипажи из команды «КАМАЗ-мастер»
Число желающих получить статус охотника в Беларуси в этом году растет высокими темпами
В Беларуси наградят почетных доноров крови
Малкина: введение обязательной маркировки некоторыми государствами-членами ЕАЭС не оказало значительного влияния на взаимную торговлю
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий
Подарок жителям. Милиционеры и ветераны МВД обустроили зону отдыха для жителей Чечерска
В проекте стратегических направлений развития евразийской интеграции пока не согласован вопрос о ценах на транспортировку газа
В Петриковском районе скупщик краденого угрожал правоохранителям. Возбуждено уголовное дело
В Витебске построят квартал электродомов
Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести 11 декабря
Серьезное ДТП в Минске. Автомобиль пролетел через монумент и загорелся
Евразийский экономический форум решено не проводить в декабре из-за ситуации с пандемией
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС может вступить в силу до конца года
Стали известны подробности избиения Павла Прилучного
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Цена победы
Коллегии МИД Беларуси и России 26 ноября проведут совместное заседание
ЕЭК прогнозирует в следующем году рост ВВП государств ЕАЭС на 3,2 процента
Болгария продлила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца января
Умерла актриса Светлана Обидина
Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам
Минлесхоз: в Указе № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» сбалансированы интересы крупных и мелких переработчиков
У переболевших коронавирусом обнаружили проблемы с памятью и ощущением времени
Прогноз погоды на 26 ноября: кратковременные дожди и от -5 до +6
Творческий конкурс к 90-летию Владимира Короткевича проходит в Могилеве
Минские эксперты помогли раскрыть личность вора, который украл вещи из авто, а затем товары из зоомагазина
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
В больницы Беларуси передан препарат "Актемра", предназначенный для лечения тяжелых пациентов с COVID-19
Домик Деда Мороза в Минском зоопарке откроют 19 декабря
Житель Мозыря изготовил тысячи ежей для повреждения милицейского транспорта
Авторы
СКАНИРУЙТЕ