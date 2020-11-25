В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов

На территории Беларуси с 2015 года по настоящее время силами Белорусского общества охотников рыболовов (РГОО «БООР») зарыблено 90 водоемов. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «БООР» Владимир Козловский.
Фото: архив БЕЛТА
– На протяжении последних лет Белорусское общество охотников и рыболовов занимается зарыблением водоемов фонда запаса (тех, которые не переданы в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование. – Прим. ред.) за счет членских взносов рыболовов-любителей, – сказал он. – С 2015 года по всей стране зарыблено 90 водоемов, куда вселено около 200 тонн рыбопосадочного материала различных видов рыб. В основном это щука, сом, карп, белый амур, толстолобик, карась серебряный. В пересчете на экземпляры – около 700 тысяч штук. Данную работу планируется продолжать и в дальнейшем.
По словам представителя общественного объединения, решение о зарыблении принимается с учетом социальной значимости того или иного водоема, а также предложений общественности.
– При РГОО «БООР» существует координационный совет по развитию любительского и спортивного рыболовства, куда входят представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, НАН Беларуси, а также представители различных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства и рыболовного хозяйства, специализированных СМИ, – напомнил Владимир Козловский. – В целях всестороннего изучения общественного мнения по определению наиболее социально значимых водоемов страны, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, БООР предлагает рыболовам предоставить свои предложения относительно водоемов, которые могут быть зарыблены. Предложения выносятся на обсуждение во время очередного заседания совета. В первую очередь внимание уделяется наиболее популярным водоемам: ведь чем больше рыбаков, тем больше улов и, следовательно, тем острее проблема пополнения запасов рыбы.
Ранее сообщалось, что перечень водоемов для зарыбления РГОО «БООР» в 2020 году состоит из 22 позиций. В первом полугодии было проведено зарыбление трех водохранилищ: Зельвенского (Гродненская область), Вилейского (Минская область) и Чигиринского (Могилевская область). Осенью данная работа продолжилась.
Опубликовано:
360
В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter