В Беларуси с 2015 года силами БООР зарыблено 90 водоемов

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БЕЛТА

(тех, которые не переданы в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование. – Прим. ред.), – сказал он.По словам представителя общественного объединения, решение о зарыблении принимается с учетом социальной значимости того или иного водоема, а также предложений общественности., – напомнил Владимир Козловский.Ранее сообщалось, что перечень водоемов для зарыбления РГОО «БООР» в 2020 году состоит из 22 позиций. В первом полугодии было проведено зарыбление трех водохранилищ: Зельвенского (Гродненская область), Вилейского (Минская область) и Чигиринского (Могилевская область). Осенью данная работа продолжилась.