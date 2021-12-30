В Беларуси с 1 января изменятся налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

Отмечается, что ставки налога возрастают на прогнозный уровень инфляции на 2022 год. Ознакомиться со ставками налога на будущий год можно на сайте МНС.При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений в МНС посоветовали заблаговременно произвести уплату налога за январь будущего года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.Информация о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и иные подробности можно найти в ЕРИП.