Постановлением Совета Министров № 647 от 16 ноября текущего года конкретизирован список видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора. Соответствующий документ официально опубликован в четверг, 19 ноября, на Национальном правовом интернет-портале.
Так, установлены ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет. На данный момент ставки уточнены в отношении автомобилей, с даты выпуска которых прошло не более и свыше 3 лет.
Согласно постановлению ставка утильсбора для транспортных средств с двигателями не более 1 тыс. куб.см, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, равняется 1652,2 рубля, от 3 до 7 лет – 5771,7 рубля, более 7 лет – 8657,6 рубля. Для машин с двигателями от 1 тыс. куб.см до 2 тыс. куб.см ставки составляют от 6115,2 рубля до 13492,7 рубля, с двигателем от 2 тыс. куб.см до 3 тыс. куб.см ставки варьируются от 9652,7 рубля до 26332,1 рубля, с двигателем от 3 тыс. куб.см до 3,5 тыс. куб. см – от 8898,6 рубля до 46554,8 рубля, свыше 3,5 тыс. куб. см – от 15253,7 рубля до 57188,9 рубля.
Ставки утилизационного сбора для автомобилей с электродвигателями равняются 544,5 рубля для машин не старше 3 лет и 816,7 рубля – от 3 до 7 лет и старше 7 лет. Аналогичные ставки действуют на ввозимые физлицами авто для личного пользования, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, либо от 3 до 7 лет. Если же машине более 7 лет, то утильсбор сложится в районе 1225,1 рубля.
Документом также установлены ставки и для других категорий транспортных средств – грузовых автомобилей, самосвалов, которые используются для работы в условиях бездорожья, автобусов, прицепов и полуприцепов.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси с 1 января 2021 года будут действовать новые ставки утилизационного сбора
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