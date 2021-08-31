В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы

С завтрашнего дня в стране начинается выдача биометрических документов. Такая информация появилась в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
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"Появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт. С помощью ID-карты жители страны смогут удостоверить свою личность. Биометрические паспорта нужны исключительно для выезда за границу. Если гражданин не планирует покидать территорию Беларуси, получать такой документ нет необходимости. Изготовление биометрического паспорта возможно, если у заявителя есть ID-карта", –отмечается в сообщении.
У документов, удостоверяющих личность, появится больше функций.
– Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг. Оформление ID-карты будет стоить 1,5 базовой величины (БВ), биометрического паспорта – 2 БВ. Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II группы – 1 и 1,5 БВ соответственно, – пояснили в МВД.
Для получения биометрических документов нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации (при первичном получении), а при их обмене – в любое отделение по гражданству и миграции.
Менять ныне действующие паспорта на новые биометрические документы необязательно. Выдача паспортов привычного образца будет осуществляться в прежнем порядке. Стоимость действующих паспортов не изменится, c ними можно отправляться в поездки за рубеж. Возможно самостоятельно выбрать для себя тип документа.
Для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет постепенная. До окончания срока действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами.
С 1 сентября иностранцы смогут получить только биометрические документы.