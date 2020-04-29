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В Беларуси с 1 мая вырастут детские пособия

Размер детских пособий и некоторых других социальных выплат вырастет в Беларуси с 1 мая в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), пишет БЕЛТА.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 апреля 2020 года № 38 БПМ с 1 мая в расчете на месяц установлен в размере Br246,78. Он повысился на 2,9% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

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Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br 2467,8, при рождении второго и последующих детей — Br 3454,92. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br 246,78, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br 123,39.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br 172,75, на других детей в семье - Br 123,39. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br 246,78 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br 296,14 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет), ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br 172,75.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 июля. Они обычно пересматриваются в феврале, мае, августе и ноябре.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (ежемесячные), пересчитываются дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа — в связи с ростом среднемесячной заработной платы в стране за предшествующий квартал. Сейчас действуют следующие размеры этих выплат: на первого ребенка — Br 405,48, на второго и последующих — Br 463,4, на ребенка-инвалида — Br 521,33.

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