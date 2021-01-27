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В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума

Установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на месяц. 


Это регулируется постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2021 года № 5. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Новые размеры БПМ действуют с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере BYN 262,87 (с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го его размер составлял BYN 258,11).

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2020 года): трудоспособное население – BYN 290,71 (ранее – BYN 285,68), пенсионеры – BYN 199,17 (ранее – BYN 195,15), студенты – BYN 252,94 (ранее – BYN 248,06), дети в возрасте до трех лет – BYN 168,46 (ранее – BYN 165,18), дети от 3 до 6 лет – BYN 232,93 (ранее – BYN 228,85), дети от 6 до 18 лет – BYN 283,65 (ранее – BYN 278,16).

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. 

Фото: БЕЛТА
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